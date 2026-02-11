Serie B | Südtirol-Monza sfida al Druso per consolidare il sogno promozione e continuare la striscia positiva

Questa sera il Südtirol torna a giocare al Druso contro il Monza, una squadra molto in forma in questa stagione di Serie B. I padroni di casa cercano di rafforzare la loro striscia positiva e avvicinarsi ancora di più al sogno promozione. La partita si annuncia intensa, con entrambe le formazioni che vogliono fare punti importanti.

L’FC Südtirol torna oggi in campo al Druso per affrontare un avversario di spicco come il Monza, attualmente tra le squadre più in forma del campionato di Serie B 2025-2026. La partita, valida per la 24ª giornata, si disputerà mercoledì 11 febbraio alle ore 19:00 e rappresenta un importante banco di prova per la formazione di Fabrizio Castori, reduce da un periodo positivo. L’obiettivo per i bolzanini è consolidare la propria posizione in classifica e continuare a sognare un campionato di vertice. La sfida contro i brianzoli si preannuncia intensa, considerando la posizione in classifica del Monza, che punta alla promozione diretta in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Südtirol Monza

Questa sera alle 19:00 il Monza di Bianco va in campo contro la Südtirol di Castori al

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Südtirol Monza

Argomenti discussi: Come guardare la Serie B gratuitamente su DAZN | DAZN News IT; Serie B. Sudtirol, mercoledì in campo, al Druso arriva il Monza; SUDTIROL-MONZA: I CONVOCATI; Pronostico Sudtirol-Monza: analisi, quote e consigli.

Serie B, Südtirol-Monza: i brianzoli possono agganciare la capolistaLa 24ª giornata di Serie B si concluderà nella serata di oggi, mercoledì 11 febbraio, con 4 gare e tra queste risalta quella dello. tuttomercatoweb.com

Le probabili formazioni di Südtirol-Monza: le scelte di Castori e BiancoFronte Südtirol. Tra le fila altoatesine è da registrare l'assenza della punta Merkaj, squalificato dopo la quinta ammonizione. Out anche i mediani Martini e Zedadka, che ha rimediato un risentimento ... monza-news.it

Beccateve sto siuuummm di Silvietto @silvio.merkaj #SerieBKT - facebook.com facebook