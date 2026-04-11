Oggi, alle 13:30, il Camp Nou accoglie il derby tra le squadre di Barcellona e Espanyol, valido per la trentunesima giornata di LaLiga. È una sfida che mette di fronte due club con obiettivi diversi: il Barça cerca di risollevarsi dopo una serie di risultati altalenanti, mentre l’Espanyol affronta con l’intento di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione, tipico di questo appuntamento.

Il Camp Nou ospita oggi, sabato 11 aprile 2026 alle ore 13:30, il derby catalano tra Barcelona ed Espanyol per la trentunesima giornata di LaLiga. I padroni di casa cercano una reazione immediata dopo il pesante stop subito mercoledì scorso in Champions League contro l’Atlético, mentre i visitatori puntano a spezzare un digiuno che dura ormai da tredici partite. L’esigenza di riscatto dei blaugrana dopo il colpo europeo. La squadra guidata da Hansi Flick deve ritrovare il sorriso davanti al proprio pubblico per non perdere terreno nella corsa al titolo nazionale. Il distacco attuale con il Real Madrid è di ben sette punti, un vantaggio che acquisterebbe ulteriore valore grazie a una vittoria nel derby.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barça, riscatto o crisi: il derby per non inseguire il Real

La Liga: Il Real vince il derby contro l'Atletico e resta in scia del BarçaMadrid (Spagna) 23 marzo 2026 – Era settimana di Derby quella di questa settimana in Liga, nello specifico quello di Madrid tra Real e Atletico.

Vinicius e Valverde stendono l'Atletico: il derby di Madrid è del Real, niente fuga per il BarçaLa Liga continua a respirare, e a darle ossigeno è un derby magnifico, spettacolare, intenso, con 5 gol, due pali e un’espulsione.