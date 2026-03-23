La Liga continua a respirare, e a darle ossigeno è un derby magnifico, spettacolare, intenso, con 5 gol, due pali e un’espulsione. Al Bernabeu tra due delle 8 squadre ancora in Champions, Madrid numericamente vale la Premier, è finita 3-2 per il Real che a 8 giornate dalla fine resta a -4 dal Barcellona che all’ora di pranzo ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano grazie a un colpo di testa di Araujo e a parate in serie di Joan García esposto continuamente da una difesa che fa acqua da tutte le parti. L’Atletico scivola a -12 dai rivali: il campionato non era nei pensieri del Cholo ma nel suo 50° derby ha lottato fino alla fine per cercare di sgambettare Arbeloa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinicius e Valverde stendono l'Atletico: il derby di Madrid è del Real, niente fuga per il Barça

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