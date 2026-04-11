Bambino risucchiato dal bocchettone della piscina svolta nelle indagini | Indagati proprio loro Accuse gravissime

Durante le festività pasquali a Rimini, un bambino è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina, provocando un grave incidente. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le modalità dell’accaduto e stanno concentrando le verifiche su alcune persone coinvolte. Sono state emesse accuse ufficiali contro alcune di queste, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e cause dell’incidente.

La tragica vicenda avvenuta a Rimini durante le festività pasquali ha scosso profondamente l’opinione pubblica, portando alla luce una serie di interrogativi sulla sicurezza delle strutture ricettive e del benessere. Matteo B., un ragazzo di soli dodici anni originario di San Benedetto del Tronto, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto nella vasca idromassaggio di un hotel. La dinamica dei fatti descrive un momento di svago familiare trasformatosi improvvisamente in un incubo, con il giovane rimasto intrappolato sott’acqua a causa della forza di aspirazione di un bocchettone dell’impianto. Nonostante il tempestivo...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bambino risucchiato dal bocchettone della piscina, svolta nelle indagini: “Indagati proprio loro”. Accuse gravissime Rimini, risucchiato dal bocchettone della piscina: bambino di 12 anni è gravissimoLa mattina di Pasqua si è trasformata in una tragedia sfiorata in un centro termale della Valmarecchia, dove un bambino di 12 anni è stato... Leggi anche: Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina alle terme: è gravissimo