Lille orrore in una festa chemsex | bambino di 5 anni violentato il padre tra gli accusati

Questa mattina, a Lille, si è scoperto che un bambino di cinque anni e mezzo è stato vittima di abusi sessuali durante una festa “chemsex”. Il padre del bambino è tra le dieci persone arrestate, accusate di stupro con tortura e atti di barbarie. La polizia ha eseguito una serie di perquisizioni e ora indaga sugli eventi accaduti in quella notte. La comunità locale è sconvolta e chiede giustizia.

Un bambino di cinque anni e mezzo è stato vittima di abusi sessuali durante una festa “chemsex” a Lille, nel nord della Francia, con il padre tra i dieci uomini accusati di stupro con tortura e atti di barbarie. L’indagine, avviata nel febbraio 2025, ha rivelato l’uso di droghe psicoattive per favorire le attività sessuali e ha portato all’arresto di tutti gli imputati, uno dei quali si è suicidato in carcere. Il padre ha negato le accuse, sostenendo di essere stato a sua volta vittima di violenza e di non aver mai toccato il figlio. L’orrore si è consumato a Lille, una città del nord della Francia, sconvolta da un caso di abusi che ha scosso l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Lille Orrore Bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini a una festa chemsex accompagnato dal padre: orrore a Lille Un bambino di cinque anni è stato vittima di violenza e droga durante una festa chemsex a Lille. Orrore in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini con la complicità del padre Un bambino di cinque anni è stato vittima di un incubo in Francia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lille Orrore Argomenti discussi: Bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini a una festa chemsex accompagnato dal padre: orrore a Lille; Francia, padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare da 10 uomini; Orrore a Lille (Francia): 10 uomini drogavano e abusavano di un bimbo di 5 anni. Il padre incestuoso complice. Francia, padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare da 10 uomini durante una festaLeggi su Sky TG24 l'articolo Francia, padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare da 10 uomini durante una festa ... tg24.sky.it Orrore a Lille (Francia): 10 uomini drogavano e abusavano di un bimbo di 5 anni. Il padre incestuoso compliceShock e orrore in Francia per la storia di un bimbo di appena 5 anni, drogato e abusato da 10 uomini, con la complicità del padre che lo aveva messo a disposizione per una serata ‘chem-sex’ dopo aver ... blitzquotidiano.it +++ FLASH +++ Orrore a Brescia. È a Canton Mombello - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.