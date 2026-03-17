Lunedì 16 marzo a Castellucchio, in provincia di Mantova, un bambino di 4 anni si è arrampicato e ha perso l’equilibrio, cadendo da una finestra da un’altezza di quattro metri. Il bambino era rimasto incustodito per alcuni istanti prima di cadere, generando momenti di preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere il bambino.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Perde l’equilibrio e precipita per quattro metri. Momenti di grande apprensione nella mattinata di lunedì 16 marzo a Castellucchio, in provincia di Mantova, dove un bambino di 4 anni è caduto da una finestra dopo essere rimasto incustodito per pochi istanti. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe arrampicato sul davanzale, perdendo poi l’equilibrio e precipitando nel vuoto per circa quattro metri, finendo nella corte dell’abitazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 in una casa dotata di un piccolo cortile affacciato su un circolo privato. Attimi di panico e richiesta di aiuto. La caduta ha generato momenti di forte paura tra i presenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bambino di 4 anni si arrampica e cade dalla finestra per quattro metri: paura a Castellucchio

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