Nove sanzioni alle Cra e oltre 3mila servizi di pattuglia | il 2025 della Polizia Locale di Russi

La Polizia Locale di Russi ha concluso il 2025 con oltre 3.000 servizi di pattuglia e più di 1.000 veicoli controllati. L’attività si mantiene stabile, anche se si registra una leggera diminuzione a causa di alcune assenze di personale. Nove sanzioni sono state comminate alle Cra, segnando comunque un anno di lavoro intenso e focalizzato sulla sicurezza della comunità.

Oltre 3mila servizi di pattuglia e più di mille veicoli controllati. Il report annuale della Polizia Locale del Comune di Russi evidenzia un’attività complessivamente stabile e mirata, nonostante una lieve flessione quantitativa legata alla temporanea riduzione del personale. Una situazione alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Russi Polizia Foggiani 'fuorilegge' al volante: in un mese, la polizia locale ha elevato 3mila sanzioni Nel solo mese di gennaio, le forze dell’ordine di Foggia hanno multato più di 3. Polizia locale, oltre 3mila interventi in un anno La Polizia Locale del distretto ceramico ha effettuato oltre 3. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Russi Polizia Ue, via libera formale alle nuove sanzioni contro Mosca(ANSA) - BRUXELLES, 23 OTT - Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese dell'Ue, si è ... notizie.tiscali.it Nuove sanzioni alla Russia, Putin risponde all’Occidente: Atto ostile ma inutileDopo le sanzioni americane ai colossi del petrolio russi è arrivata la risposta di Vladimir Putin, che sui Tomahawk avverte: Se inviati a Kiev nostra risposta sarà sbalorditiva. Le compagnie statali ... panorama.it Più sicurezza per la polizia locale: bodycam, giubbotti e ora anche i BoleWrap x.com #Napoli- Rapinatore inseguito e arrestato dalla Polizia Locale #Cronaca #Rapinatore #PoliziaLocale #Arresto #Inseguimento #NanoTV facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.