Cade dalla finestra di casa mentre lava i vetri | ferita

Una donna di 39 anni è caduta da una finestra di casa sua in via Scarlatti a Marcianise, mentre stava pulendo i vetri. La donna si era sporta troppo per pulire un vetro e ha perso l’equilibrio, finendo in strada. La scena si è svolta questa mattina, quando la donna stava facendo le pulizie e ha perso il controllo.

Una donna, 39enne, è precipitata dal primo piano di un appartamento in via Scarlatti a Marcianise. Stava facendo le pulizie di casa, mentre lavava i vetri si è sporta troppo, ha perso l'equilibrio ed è precipitata in strada. E' stata vista da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna d'urgenza all'ospedale civile di Caserta. Ha riportato delle lesioni ma non è in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'accaduto, presumibilmente una caduta accidentale, indagano gli uomini del commissariato di Marcianise. Qualcosa nel racconto della vittima non ha 'convinto' gli investigatori.