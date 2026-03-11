Tangenziale auto si ribalta dopo lo scontro con un camion

Nella mattina di oggi, sulla tangenziale di Fidenza, un'auto si è ribaltata a seguito di uno scontro con un camion. L'incidente si è verificato intorno alle 8, quando sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la situazione e per prestare assistenza ai coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente nella mattinata di oggi lungo la tangenziale a Fidenza. L'allarme è scattato intorno alle 8.30, quando un'auto e un camion si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell'impatto la vettura si è ribaltata sulla carreggiata. Alla guida dell'auto c'era una donna.