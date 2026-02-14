lupo avvistato vicino ai giardini margherita a bologna

Un lupo è stato visto ieri vicino ai Giardini Margherita a Bologna, probabilmente attirato dalla presenza di alcune pecore nel parco. La notizia ha fatto salire l’attenzione tra i residenti, che hanno segnalato l’animale alla polizia locale. L’animale si aggirava tra gli alberi, restando a distanza e senza mostrare comportamenti aggressivi. È il secondo avvistamento di questo tipo in meno di una settimana nella zona.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Continuano a Bologna gli avvistamenti di lupi nelle vicinanze della città. L'ultimo nella tarda serata di venerdì nella zona di via di Barbiano e via degli Scalini, non lontano dai dintorni dell'ospedale Rizzoli e dai Giardini Margherita. Alcuni residenti hanno visto l'animale rovistare tra i bidoni che contengono l'organico, molti dei quali erano stati rovesciati e aperti: l'animale è stato visto mangiare scarti di cibo per poi scappare. Era un solo esemplare. Alcuni hanno ipotizzato che fosse un cane da lupo cecoslovacco, però non aveva né collari e soprattutto era velocissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Bologna, un lupo è stato avvistato recentemente a Villa Ghigi.

A Riccione, si è registrato un avvistamento di un lupo nei pressi del mare, nelle vicinanze del liceo.

