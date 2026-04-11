Avis provinciale a Maranello la 65esima Assemblea annuale

Sabato 11 aprile si è tenuta al Convention Center del Museo Ferrari di Maranello la 65ª Assemblea annuale di Avis Provinciale di Modena. L’evento ha visto la partecipazione dei delegati delle 48 Avis comunali ed equiparate della provincia. Durante l’incontro, sono stati discussi e condivisi i temi principali di attività e organizzazione dell’associazione. La riunione rappresenta il principale momento di confronto tra le diverse realtà locali associate.

Si è svolta oggi, sabato 11 aprile, al Convention Center del Museo Ferrari di Maranello la 65ª Assemblea di Avis Provinciale di Modena, il principale momento di confronto e indirizzo dell’associazione che ha visto la partecipazione dei delegati delle 48 Avis comunali ed equiparate della provincia.🔗 Leggi su Modenatoday.it L'Avis Chieti chiama a raccolta i soci per l'assemblea annualeL'importanza di questa giornata, carica di intenso valore sociale e culturale, scaturisce dai numeri positivi che le varie relazioni pongono... Assemblea annuale dell’Avis, 98 i donatori che saranno premiatiL’assemblea annuale dell’Avis di Savignano, con i riconoscimenti ai donatori domenica 22 al ristorante Villa delle Rose di Canonica.