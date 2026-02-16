Assemblea annuale dell’Avis 98 i donatori che saranno premiati

Domenica 22, all’interno del ristorante Villa delle Rose di Canonica, si svolge l’assemblea annuale dell’Avis di Savignano, durante la quale saranno premiati 98 donatori. La motivazione è il loro impegno costante nel donare sangue, che ha permesso di raccogliere numerosi flaconi utili per le emergenze locali. Durante l’evento, i volontari riceveranno attestati e riconoscimenti per aver contribuito a salvare molte vite.

L' assemblea annuale dell' Avis di Savignano, con i riconoscimenti ai donatori domenica 22 al ristorante Villa delle Rose di Canonica. Benemerenza in rame (8 donazioni) a: Alessandra Balbo, Susanna Balzani, Giovanni Baruzzi, Valentina Biondi, Devis Bonora, Rebecca Buda, Chiara Calandrini, Aurora Campedelli, Jessica Cappa, Eugenio Carpano, Angela Cocina, Damiano Cosentino, Lorenzo Corelli, Tatiana Costas, Mauro Della Motta, Laura Delvecchio, Lorenzo Fagioli, Milena Giacomoni, Fausto Giorgi, Gloria Gobbi, Davide Guidi, Giovanna La Fleur, Elisabetta Lacchei, Simona Lelli, Andrea Magnani, Patrizio Malia, Loris Montemaggi, Gazmir Muha, Raffaella Nanni, Giuseppe Nicollini, Andrea Nucci, Tommaso Pandolfini, Massimo Pellegrini, Luigi Piccirillo, Francesca Sarpieri, Graziella Semproli, Elena Stacchini, Mirko Stefani e Francesco Suzzi.