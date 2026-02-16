Rivoluzione Serie A | la Lega punta all’acquisto del Fantacalcio e sfida l’IFAB sul VAR

La Lega Serie A si prepara a una trasformazione radicale che ne ridefinisce i confini, passando da semplice organo di controllo a vero e proprio broadcaster e media company. Al termine dell’ultima assemblea di via Rosellini, il presidente Ezio Simonelli ha delineato una strategia d’attacco su più fronti: dall’acquisizione del Fantacalcio alla revisione dei rapporti con l’AIA, fino alla gestione dei flussi finanziari per le società retrocesse. L’obiettivo dichiarato è l’incremento dell’appeal internazionale del prodotto calcio italiano, in un momento di forte tensione mediatica sul fronte arbitrale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

L’IFAB ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio dal 2026, tra cui l’utilizzo del VAR anche per i corner e i secondi gialli.

L’International Football Association Board (Ifab) ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio internazionale in vista del 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non solo arbitro. La Serie A vuole la rivoluzione; Arbitri tra polemiche e professionismo: quanto guadagna un direttore di gara?; Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosse; Torino, mezza squadra a rischio: in estate sarà rivoluzione, Baroni in bilico e spunta Italiano.

Non solo arbitro. La Serie A vuole la rivoluzioneAnche le società stanno cominciando a fare mea culpa. Se il calcio italiano si sta trasformando sempre più in una farsa stile wrestling la responsabilità non è ... ilmessaggero.it

Serie A e indicatori economici: perché la rivoluzione della Figc è radicaleLa rivoluzione degli indici economico-finanziari, intrapresa dalla Figc per tenere sotto controllo i conti dei club di Serie A, è più radicale di quanto si possa credere credere. Non si tratta di ... corrieredellosport.it

Suscita polemiche la serie tivù di Darren Aronofsky sulla Rivoluzione americana realizzata interamente con l’Intelligenza artificiale. di Eugenio De Bartolis - facebook.com facebook