Turismo sostenibile e progettazione partecipata | tutto pronto per il convegno degli OMTG Cilento

Il prossimo 9 aprile alle 18 si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Caselle in Pittari un convegno dedicato alla progettazione turistica integrata e agli itinerari di comunità. L'evento, organizzato dagli OMTG Cilento, si concentrerà sui temi del turismo sostenibile e della partecipazione comunitaria. La discussione vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore e rappresentanti locali, con l’obiettivo di approfondire le strategie di sviluppo turistico nel territorio.

E' in programma il prossimo 9 aprile alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Caselle in Pittari, il convegno dal titolo “Progettazione Turistica Integrata – Itinerari di Comunità. Costruire esperienze turistiche con chi vive i luoghi”. L’iniziativa, promossa dal Comitato Pro Tempore “Frumiendi”, rappresenta un momento di incontro, confronto e dibattito pubblico delle attività progettuali sviluppate dai partecipanti al corso FORMATEMP OMTG, con l’obiettivo di delineare nuove strategie per lo sviluppo turistico sostenibile del Cilento e delle aree interne.Il convegno vuole essere l’occasione per presentare le figure... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Turismo, tutto pronto. Arriva il ’Patentino’CIVITELLA PAGANICO Prosegue il percorso avviato dal Comune per arrivare alla definizione del Piano di sviluppo turistico, lo strumento strategico con... Pietrastornina: tutto pronto per il convegno su autismo e creatività "emozioni che si tingono di blu"PIETRASTORNINA (AV) – Il comune di Pietrastornina si prepara a ospitare un momento di profonda riflessione e confronto sul tema dell'autismo. Temi più discussi: Turismo (in)sostenibile: quando l’AI spinge verso il sovraffollamento; Earth Month 2026. Idee per viaggiare consapevolmente in Italia e nel mondo; Il Progetto AlbAttiva entra nelle scuole; Masterplan Litorale Cilento Sud, conclusa la Conferenza di progettazione. Pronto il Progetto definitivo. Turismo sostenibile e progettazione partecipata: a Caselle in Pittari il convegno degli OMTG CilentoIl 9 aprile a Caselle in Pittari il convegno OMTG Cilento: progettazione turistica integrata, itinerari di comunità e nuove tecnologie per il territorio ... infocilento.it Turismo sostenibile e progettazione partecipata: tutto pronto per il convegno degli OMTG CilentoL’iniziativa, promossa dal Comitato Pro Tempore Frumiendi, rappresenta un momento di incontro, confronto e dibattito pubblico delle attività progettuali sviluppate dai partecipanti al corso FORMATEM ... salernotoday.it Un turismo sostenibile e davvero attento a tutti e tutte è possibile Vito Fiori ne ha parlato con Giuseppe Melis, docente di Economia del turismo di UniCa - Università degli Studi di Cagliari. "Dovremmo parlare di umanizzazione del turismo. Organizzare corsi d - facebook.com facebook #SmartCity #TurismoSostenibile #Innovazione AdSP MAS partecipa al convegno “From Smart City to Smart Land – Turismo, Sostenibilità e Città del Futuro” Nel panel su turismo sostenibile, presentate best practice e il progetto europeo @Adrijoroutes s x.com