Nell'incontro tra Avellino e Catanzaro, il portiere dell'Avellino ha segnato al 95’ un gol che ha portato il risultato sul pareggio. È la quarta volta in carriera che il giocatore realizza una rete, dimostrando di essere anche un elemento offensivo oltre che difensivo. La partita si è conclusa con un punto per entrambe le squadre, in un match deciso negli ultimi minuti.

Avellino, 11 aprile – Un portiere-goleador. Perché non è la prima volta per lui. Antony Iannarilli, 35enne estremo difensore dell'Avellino, l'ha rifatto: torna in porta dopo quasi sei mesi per il forfait di Daffara – infortunatosi prima del match – e sigla il gol che vale l'1-1 finale contro il Catanzaro. La rete del pari allo stadio Partenio è arrivata al 95', di testa su cross di Roberto Insigne, battendo il collega Pigliacelli. Il gol è stato convalidato dopo un consulto al Var e questo ha aumentato anche il pathos di un fatto piuttosto insolito, come ovvio, su un campo da calcio. Iannarilli aveva già realizzato un gol nella sua carriera nella stagione 20142015: all'epoca militava in Serie C con la maglia del Gubbio e segnò l'1-1 nel match contro il Grosseto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Avellino, Iannarilli portiere-goleador: al 95’ firma il pari contro il Catanzaro

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