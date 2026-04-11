Avellino–Catanzaro Ballardini | Il pareggio è stretto meritavamo di più Iannarilli? Il giusto premio per un leader

Nella partita tra Avellino e Catanzaro terminata 1-1, il tecnico dell'Avellino ha dichiarato che il pareggio è risultato stretto e che la squadra avrebbe meritato di più. La gara è stata caratterizzata da diverse occasioni non sfruttate e da un finale al cardiopalma, con il gol di Iannarilli al 94’ che ha deciso l’incontro. Ballardini ha commentato anche la prestazione del portiere avellinese, definendolo un leader meritevole di riconoscimenti.

Davide Ballardini non si nasconde dopo il pareggio per 1-1 contro il Catanzaro al Partenio-Lombardi. Il tecnico dell'Avellino analizza con lucidità una serata intensa, ricca di emozioni e di occasioni sprecate, chiusa in maniera clamorosa dal gol di Iannarilli al 90'+4'."Il Catanzaro è una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino, Ballardini: "Contro il Catanzaro dobbiamo essere più determinati e carichi"Manca poco alla sfida Avellino-Catanzaro, in programma sabato 11 aprile alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valida per... Avellino - Padova, Ballardini: "Meritavamo di vincere, ma pensiamo già alla prossima"L'allenatore dell'Avellino analizza il successo per 1-0 sul Padova, firmato da Russo al 92'.