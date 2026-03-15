Probabili formazioni Entella-Avellino 30ª giornata Serie BKT

Nella 30ª giornata di Serie BKT, il Sannazzari di Chiavari ospita la sfida tra Virtus Entella e Avellino. La Virtus Entella ha raccolto 24 punti in casa su 31 disponibili, mentre l’Avellino si prepara a affrontare l’incontro con l’obiettivo di ottenere punti importanti nella corsa alla classifica. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Al Sannazzaro di Chiavari sfida tra liguri e lupi irpini: chi scenderà in campo dal primo minuto? Il Sannazzari di Chiavari ospita uno scontro diretto che vale punti pesanti. Da una parte la Virtus Entella, che in casa ha costruito la sua stagione — 24 punti su 31 tra quelle mura. Dall'altra l'Avellino, che arriva con l'infermeria affollata e due punti di vantaggio sulla zona playout da difendere. Chiappella non cambia. Il suo 3-4-2-1 è il sistema con cui i liguri hanno vinto le ultime due partite e con cui si sentono a casa. Colombi in porta. Parodi, Tiritiello e Alborghetti formano il blocco difensivo a tre. Bariti e Di Mario presidiano le corsie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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