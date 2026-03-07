Probabili formazioni Avellino-Padova 28ª giornata Serie BKT

Oggi si gioca Avellino-Padova, match della 28ª giornata di Serie BKT. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la loro classifica. La sfida si svolge allo stadio di Avellino, con i giocatori pronti a scendere in campo per cercare di ottenere la vittoria. La partita è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

Al Partenio-Lombardi sfida tra lupi e biancoscudati: chi scenderà in campo dal primo minuto? Oggi si gioca. E non è una partita come le altre, anche se sulla carta lo sembra. Avellino-Padova, ventinovesima giornata di Serie B, è il momento in cui una stagione decide cosa vuole fare da grande: salvarsi o lasciarsi andare. Ballardini lo ha detto chiaro al gruppo. La tifoseria lo ha ripetuto dagli spalti. Ora la parola passa agli undici in campo. L'Avellino arriva alla partita con le tasche vuote di uomini. D'Andrea e Pandolfi non ci sono. Favilli è fermo da tempo. Le Borgne e Tutino scontano la squalifica. La lista è lunga, la pazienza corta. 🔗 Leggi su Today.it

Avellino-Padova, scontro diretto da non sbagliareAltro giro, altra corsa. A tre giorni dal pareggio beffa contro lo Spezia, il Padova scende in terra campana per il 29° turno di campionato: ad attenderli ci sarà l’Avellino dell’esperto tecnico David ... difesapopolo.it

Avellino-Padova: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Avellino-Padova di Sabato 7 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Dal Partenio–Adriano Lombardi va in scena Avellino Padova Non è una partita come le altre. È una di quelle sfide che possono segnare un momento della stagione, una spartiacque tra ciò che è stato e ciò che può diventare. Novanta minuti che p - facebook.com facebook

Lista dei convocati per Avellino-Padova padovacalcio.it/lista-convocat… x.com