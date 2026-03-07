Formazioni ufficiali Avellino-Padova 28ª giornata Serie BKT

Le formazioni ufficiali di Avellino e Padova per la partita del 7 marzo 2026 sono state diffuse. Sono stati annunciati i nomi dei titolari, le disposizioni tattiche e le scelte definitive fatte dai due allenatori in vista della 28ª giornata di Serie BKT. La partita si svolgerà oggi e le squadre sono pronte a scendere in campo.

Le formazioni ufficiali di Avellino-Padova del 7 marzo 2026: tutti i titolari, le disposizioni tattiche e le scelte definitive dei due allenatori in vista della 28ª giornata di Serie BKT. AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci. A disposizione: Iannarilli, Missori, Russo, Kumi, L. Sgarbi, Reale, Armellino, Sassi, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne. Allenatore: D. Ballardini. PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, F. Sgarbi, Pastina, Faedo; Capelli, Fusi, Crisetig, Di Mariano; Buonaiuto, Lasagna. Allenatore: M. Andreoletti. Avellino, Ballardini: "Con il Venezia passivi e timidi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Probabili formazioni Avellino-Padova, 28ª giornata Serie BKTAl Partenio-Lombardi sfida tra lupi e biancoscudati: chi scenderà in campo dal primo minuto? Oggi si gioca.

