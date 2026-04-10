Avellino Ballardini | Contro il Catanzaro dobbiamo essere più determinati e carichi

Da avellinotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni alla partita tra Avellino e Catanzaro, che si svolgerà sabato 11 aprile alle 17:15 allo stadio Partenio – Lombardi. La sfida è valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT. Il tecnico dell’Avellino ha chiesto ai suoi di entrare in campo con maggiore determinazione e carica, in vista dell’incontro che si preannuncia importante per la stagione.

Manca poco alla sfida Avellino-Catanzaro, in programma sabato 11 aprile alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT. Questa mattina, dalla sala stampa dello stadio avellinese, il tecnico Davide Ballardini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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