Avellino Ballardini | Contro il Catanzaro dobbiamo essere più determinati e carichi

Mancano pochi giorni alla partita tra Avellino e Catanzaro, che si svolgerà sabato 11 aprile alle 17:15 allo stadio Partenio – Lombardi. La sfida è valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT. Il tecnico dell’Avellino ha chiesto ai suoi di entrare in campo con maggiore determinazione e carica, in vista dell’incontro che si preannuncia importante per la stagione.

Manca poco alla sfida Avellino-Catanzaro, in programma sabato 11 aprile alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT. Questa mattina, dalla sala stampa dello stadio avellinese, il tecnico Davide Ballardini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Ballardini: “Servirà aggressività, dobbiamo dimostrare di essere pronti”Il tecnico dell’Avellino chiede qualità, intensità e maggiore pericolosità offensiva. Avellino-Padova, Andreoletti: "L'Avellino meritava di vincere, dobbiamo essere onesti intellettualmente"Il tecnico del Padova commenta la sconfitta per 1-0 al Partenio, firmata da Russo al 92'. Temi più discussi: Ballardini: Felice ad Avellino, ma non chiamatemi mister salvezza. In Italia i tecnici contano poco; Verso Palermo-Avellino, Ballardini: Sappiamo i valori della squadra avversaria, non scenderemo in campo per subire; Ballardini resta fiducioso: Avellino sulla strada giusta, ma serve ancora concentrazione; Palermo-Avellino, Ballardini carica i Lupi: Meritiamoci un risultato importante. Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: Mi è piaciuto lo spirito. Il Barbera mi emozionaIl Barbera è uno stadio che emoziona, un ambiente che fa venire la pelle d'oca. Sono tante le cose che portano ad emozionarti e ti riportano indietro nei ricordi. Quando sei qui hai un sussulto che ... forzapalermo.it Avellino: porte aperte al Partenio, Favilli torna in gruppoL'Avellino di Davide Ballardini ha svolto una seduta mattutina al Partenio-Lombardi in vista del match di sabato contro il. tuttob.com https://www.binews.it/attualita/avellino-anziana-per-ore-su-una-barella-al-moscati-la-figlia-chiama-la-polizia-e-annuncia-denuncia/ - facebook.com facebook #GdiF #Avellino #ROAN #Napoli effettuato un intervento di soccorso sul Monte Cervati. Recuperati due alpinisti dispersi. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com