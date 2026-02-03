Autostrada A11 | stazione di Lucca est chiusa per tre notti

Questa notte e per le prossime due, la stazione di Lucca Est sull’autostrada A11 resterà chiusa. I lavori di manutenzione richiedono il blocco temporaneo, quindi chi viaggia in zona dovrà pianificare diversamente o usare percorsi alternativi. La chiusura durerà tre notti, fino a giovedì, e si rende necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza della strada.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla A12 Lucca-Viareggio.

