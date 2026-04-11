Auto usata | cosa controllare prima di comprarla

Acquistare un’auto usata può comportare rischi se non si effettuano controlli accurati prima dell’acquisto. Molti italiani hanno scoperto, dopo aver firmato il contratto, problemi come chilometraggi falsificati, incidenti non dichiarati o danni al motore. È fondamentale verificare la documentazione dell’auto, lo stato del veicolo e la presenza di eventuali incidenti passati per evitare sorprese successive.

Comprare un’ auto usata è un rischio se non sai cosa controllare. Ogni anno migliaia di italiani scoprono problemi dopo l’acquisto: km scalati, incidenti nascosti, motore danneggiato. Questa checklist ti dice esattamente cosa verificare — punto per punto — prima di firmare. 1. Controlli documentali (prima di vedere l’auto). Libretto di circolazione — verifica che intestatario, targa e telaio corrispondano. Visura PRA — controlla che non ci siano fermi amministrativi, ipoteche o gravami (puoi farlo su aci.it ). Storico revisioni — su ilportaledellautomobilista.it inserisci la targa e vedi tutte le revisioni con data e km registrati. Se i km calano tra una revisione e l’altra, sono stati scalati.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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GPS 2026/28, sezione Allegati: quando caricarli e cosa controllare prima dell’invio della domanda. VideoOrdinanza per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 202628.

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MOTO USATA - Cosa DEVI sapere prima di COMPRARE