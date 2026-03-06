GPS 2026 28 sezione Allegati | quando caricarli e cosa controllare prima dell’invio della domanda Video

Le domande per le GPS 202628 devono essere presentate entro le ore 23:59 del 16 marzo 2026. Prima di inviare la richiesta, è necessario caricare gli allegati richiesti e verificare attentamente che tutti i documenti siano corretti e completi. La sezione Allegati è disponibile nel portale dedicato, dove si possono trovare anche video esplicativi sulle modalità di caricamento e controllo.

Ordinanza per l'aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 202628. Le domande possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026.