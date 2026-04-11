Tragedia sfiorata in via Coroglio | 16enne alla guida si schianta contro un palo feriti quattro minorenni

Questa notte a Napoli, in via Coroglio, un’auto condotta da un 16enne si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. A bordo dell’auto c’erano altri quattro minorenni, tutti rimasti feriti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Nessuno dei feriti ha riportato conseguenze gravi.

Grave incidente stradale questa notte a Napoli, in via Coroglio, dove un’auto con a bordo quattro minorenni si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. Alla guida del veicolo un ragazzo di soli 16 anni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale – U.O. Vomero, intervenuta sul posto intorno alle 2:45, il giovane conducente procedeva a velocità sostenuta quando ha perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento: l’auto ha colpito un palo della luce, abbattendolo completamente. Il bilancio dell’incidente è di due feriti tra i quattro occupanti del veicolo: il conducente 16enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli con una prognosi di 5 giorni e un passeggero di 17 anni è stato ricoverato al San Paolo con una prognosi di 10 giorni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia sfiorata in via Coroglio: 16enne alla guida si schianta contro un palo, feriti quattro minorenni Incidente in Via Coroglio: minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo dell’illuminazioneTempo di lettura: 2 minutiQuesta notte, alle 02:45, il personale della Polizia Locale di Napoli – U. L'auto si schianta contro un palo: ragazzo muore sul colpo, arrestato l'amico alla guidaUn ragazzo di 27 anni, Daniele Caratti, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio, a... Temi più discussi: Gianicolo, pino crolla e schiaccia un camper: tragedia sfiorata in viale Trenta Aprile; Avezzano – Malore alla guida: tragedia stradale sfiorata in via XX Settembre; Emergenza maltempo, altro albero caduto a Foggia: tragedia sfiorata in viale Ofanto; Genova, Tir travolge ciclista: paura in viale Brigate Partigiane. MATTINATA RISCHIO Tragedia sfiorata in Via Vittorio Veneto a Mattinata: ragazza non vedente rischia di essere investitaMattinata, 08 aprile 2026. Una tragedia è stata evitata per pochi istanti nella mattinata di giovedì 2 aprile in Via Vittorio Veneto, dove una ragazza non vedente ha rischiato di essere investita ... statoquotidiano.it Tragedia sfiorata su via Sant’Alfonso de Liguori a Foggia (foto)Incidente stradale poco fa su via Sant’Alfonso de Liguori a Foggia. Una donna è stata trasportata in pronto soccorso. Ad entrare in collisione una Fiat Punto ed un Doblò. Da una prima ricostruzione ef ... statoquotidiano.it OSTIA – Una tragedia sfiorata per pochi centimetri, i due non avrebbero riportato ferite troppo serie #ostia #pino #tragedia - facebook.com facebook Il video della tragedia sfiorata sul lago di Braeis. Il ghiaccio cede i turisti finiscono in acqua x.com