Giugliano minicar si schianta contro un palo | due giovani feriti

Nella tarda serata di domenica 29 marzo, si è verificato un incidente stradale tra via Pigna e via Epitaffio a Giugliano. Una minicar è andata a sbattere contro un palo, provocando il ferimento di due giovani. L'incidente si è verificato intorno alle 23, creando momenti di tensione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Attimi di paura nella tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, dove intorno alle 23 si è verificato un incidente stradale tra via Pigna e via Epitaffio. Per motivi ancora da accertare, un ragazzo alla guida di una minicar Aixam ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo. A bordo del veicolo era presente anche un altro giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. Nonostante l’impatto, entrambi i ragazzi non avrebbero riportato conseguenze gravi e non risultano in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile distrazione o un’improvvisa perdita di controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, minicar si schianta contro un palo: due giovani feriti Articoli correlati Appia, auto si schianta contro un albero: cinque giovani feriti, due ragazze in condizioni criticheGrave incidente sull’Appia tra Velletri e Cisterna: una Fiat 500 finisce contro un albero. Ferrari si schianta sul lungomare di Gela: due giovani feritiNella notte, una Ferrari è finita contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela, in provincia di Caltanissetta. Approfondimenti e contenuti su Giugliano minicar si schianta contro un... Discussioni sull' argomento Castel Volturno, si schianta con auto rubata dopo il colpo in farmacia; Giugliano, paura a Casacelle: giovane si schianta contro un palo con la sua auto 50cc; Inseguimento da film sulla Domiziana, si schianta con l’auto rubata e scappa nei campi; Incidente in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano: conducente dello scooter trasportato in ospedale. Varcaturo, 2 minorenni in moto ignorano l’alt dei carabinieri: inseguiti si schiantano contro una pattugliaPoteva trasformarsi in tragedia l’inseguimento scattato nelle scorse ore tra le strade di Qualiano e la periferia di Giugliano. Due minorenni, a bordo di uno scooter Honda SH, hanno ignorato l’alt imp ... ilcrivello.it Giugliano, paura a Casacelle: si schianta contro un palo con la sua auto 50cc. Alle 23 circa, un giovane alla guida di un’auto Aixam 50cc, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo. L’auto è finita contro un palo, arrestando la su - facebook.com facebook VINCIAMO NOI! E FINALE SIA! Giugliano Viens #InterRoma 1-2 (2-3) | #ASRomaFemminile x.com