Giugliano minicar si schianta contro un palo | due giovani feriti

Da teleclubitalia.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di domenica 29 marzo, si è verificato un incidente stradale tra via Pigna e via Epitaffio a Giugliano. Una minicar è andata a sbattere contro un palo, provocando il ferimento di due giovani. L'incidente si è verificato intorno alle 23, creando momenti di tensione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Attimi di paura nella tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, dove intorno alle 23 si è verificato un incidente stradale tra via Pigna e via Epitaffio. Per motivi ancora da accertare, un ragazzo alla guida di una minicar Aixam ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo. A bordo del veicolo era presente anche un altro giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. Nonostante l’impatto, entrambi i ragazzi non avrebbero riportato conseguenze gravi e non risultano in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile distrazione o un’improvvisa perdita di controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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