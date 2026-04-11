Auto senza assicurazione | alla guida un pregiudicato per ricettazione

Un uomo con precedenti penali per ricettazione è stato fermato alla guida di un'auto priva di copertura assicurativa. La vettura su cui viaggiava risultava sotto una denuncia legata a un caso di appropriazione indebita. L'arresto è stato effettuato dalla polizia durante un controllo di routine, che ha portato all'identificazione del conducente e alla verifica della situazione legale del veicolo.

Era alla guida di un'auto senza assicurazione sulla quale gravava una denuncia per appropriazione indebita. Ed era già noto per un precedente per ricettazione. La scoperta è stata fatta dagli agenti del nucleo radiomobile della polizia locale di Monza, affiancato dall’unità cinofila, nel corso di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Guida senza patente ed assicurazione, fugge a tutta velocità e investe un poliziotto: arrestato 34enne pregiudicato a CataniaLa polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che, nel tentativo di sfuggire ad un controllo, si è reso protagonista di una...

Gli tolgono la patente e 10 giorni dopo lo fermano alla guida di un'auto senza revisione e assicurazioneMulta e sequestro del mezzo per un 35enne brianzolo fermato nella mattinata di ieri, 23 febbraio, per un controllo dalla polizia locale di Brugherio.

COSTI MANTENIMENTO NEOPATENTATO! (Troppo costoso)

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Paratico, in una settimana fermate 19 auto senza assicurazione o revisioneRaffica di controlli sulle strade di Paratico e risultati sono rilevanti: in una sola settimana, infatti, sono stati ben 19 gli automobilisti rimasti a ... bsnews.it

Paco Ignacio Taibo II: “Si può vivere senza un frigorifero o un’auto, ma non senza utopia” x.com

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