La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 34 anni che stava cercando di scappare da un controllo. Il pregiudicato, senza patente e assicurazione, ha accelerato a tutta velocità, attraversando il centro cittadino. Durante la fuga, ha anche investito un agente di polizia. Ora si trova in manette con l’accusa di guida senza patente, fuga e incidente.

La polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che, nel tentativo di sfuggire ad un controllo, si è reso protagonista di una serie di gravi infrazioni alla guida, tra le vie del centro cittadino. Con le sue condotte illecite, l’uomo ha messo a repentaglio non soltanto l’incolumità dei pedoni e la sicurezza degli altri utenti della strada, ma ha pure investito un poliziotto che, nel pieno esercizio delle sue funzioni, era sceso dall’auto di servizio per bloccarlo. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza, a seguito di un controllo effettuato in strada dagli agenti della squadra volanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guida senza patente ed assicurazione, fugge a tutta velocità e investe un poliziotto: arrestato 34enne pregiudicato a Catania

Durante un normale controllo stradale a Lido degli Scacchi, i carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un uomo che guidava senza patente e con documenti falsi.

