Auto più economiche da mantenere | la classifica

In Italia, mantenere un'auto comporta spese che vanno oltre il semplice carburante. Oltre al costo del pieno, bisogna considerare il bollo, l'assicurazione, le revisioni periodiche, i tagliandi e la sostituzione delle gomme. Una classifica analizza quali modelli risultano più economici da gestire nel tempo, considerando tutte queste voci di spesa.

Quanto costa davvero mantenere un’auto in Italia? Non solo il carburante — anche bollo, assicurazione, tagliando, gomme, revisione. Ecco le auto che costano meno in assoluto da tenere, con i numeri reali. Quanto costa mantenere un’auto: le voci. Voce Costo medio annuo Incidenza Carburante (15.000 km) 1.000-1.800€ 35-45% Assicurazione RC 420-600€ 20-25% Bollo 100-300€ 5-10% Tagliando 200-400€ 10-15% Gomme (ammortizzato) 150-250€ 5-10% Revisione (ogni 2 anni) 45€anno 2% Totale 1.900-3.400€ 100% Un’auto di segmento A-B (citycarutilitaria) costa circa 1.900-2.200€anno. Un SUV medio sale a 2.500-3.400€anno. La differenza è enorme — in 5 anni sono 3.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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