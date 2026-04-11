Auto in fiamme nella notte a Sora indagini in corso

Nella notte tra l’10 e l’11 aprile, un’auto ha preso fuoco in via Boccaccio a Sora. L’incendio si è verificato intorno alle 2, coinvolgendo una Fiat 500 parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio. Nessuna altra vettura o persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Sono in corso indagini per accertare la natura dell’incendio che, intorno alle 2 dell’11 aprile, ha interessato un’autovettura Fiat 500 in via Boccaccio. Sul posto è intervenuta una pattuglia del NORM della Compagnia Carabinieri di Sora, a seguito della segnalazione del rogo del veicolo, in uso a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Auto a fuoco nella notte, indagini in corsoStanotte, intorno all'una di mercoledì 4 febbraio 2026, un'automobile parcheggiata in via Bertolotti, a Cornigliano, è andata a fuoco per ragioni in... Auto in fiamme nella notte, ad Eboli: accertamenti in corsoIncendio nella notte ad Eboli: in pieno centro, infatti, per cause da accertare un'auto è stata avvolta dalle fiamme. UFOs in Your Hometown Episode Seventeen Temi più discussi: Dolianova, auto in fiamme nella notte: intervengono i vigili del fuoco; Paura nella notte: auto distrutta dalle fiamme; Padenghe, auto in fiamme nella notte: nessun ferito; Due auto a fuoco nella notte, indagano i Carabinieri. Sora, auto di un avvocato in fiamme nella notte: indagini in corso sulle cause dell’incendioNotte di paura a Sora, dove intorno alle 2 un’autovettura è stata distrutta da un incendio divampato in via Boccaccio. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Norm ... ilmessaggero.it Due auto in fiamme a Carovigno, ripreso un uomo che appicca il fuocoNelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede una persona che incendia la vettura parcheggiata in via Martiri di Bologna. Si cercano eventuali collegamenti tra i due roghi ... rainews.it In edicola con #Prealpina #Arcisate | Muore sotto il suo trattore #Gallarate | Auto in fiamme e code: l'A8 è una trappola #Cadrezzate | Del Grande ora si difende #Nerviano | Finisce con l'auto nel laghetto e muore #Varese | I numeri della polizia: attenzione - facebook.com facebook Paco Ignacio Taibo II: “Si può vivere senza un frigorifero o un’auto, ma non senza utopia” x.com