Ford si sta concentrando su nuove strategie per ridurre i costi delle auto elettriche, rendendole più accessibili ai consumatori. L'azienda riconosce che il peso delle vetture rappresenta un ostacolo significativo per la loro diffusione e sta valutando soluzioni tecniche per affrontare questa sfida. Il settore automotive si muove in questa direzione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e contenere le spese di produzione.

Ford ha recentemente pubblicato un articolo e un video in cui illustra la propria strategia per affrontare una delle sfide più grandi del mercato automobilistico moderno: ridurre drasticamente i costi di produzione delle auto elettriche. L'obiettivo di questa rivoluzione, che partirà dalla prossima generazione di pick-up elettrici di medie dimensioni, è creare veicoli belli da guidare, ma in grado di competere sul prezzo con i tradizionali modelli a benzina. Fino ad oggi, la risposta dell'industria all'ansia da autonomia è stata quella di installare batterie sempre più grandi e costose, creando una "sfida fisica enorme" a causa dell'aumento di peso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto elettriche: ecco come Ford vuole renderle economiche

