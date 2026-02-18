Calcio pomeriggio di emozioni forti C’è Lebowski-Audax Rufina Coppa Italia chi vince è in finale

Il Centro Storico Lebowski ha battuto l’Audax Rufina, determinando la qualificazione alla finale di Coppa Italia Promozione. La partita si è conclusa con una vittoria netta, che ha portato i padroni di casa a conquistare un passaggio diretto alla fase conclusiva del torneo. Questo risultato cambia gli equilibri della competizione e accende l’attenzione sugli incontri futuri.

Oggi il tabellone delle semifinali di Coppa Italia Promozione mette di fronte due ottime realtà del calcio fiorentino, entrambe protagoniste del Girone C: il Centro Storico Lebowski e l’ Audax Rufina. Si gioca una sfida per la storia, per la maglia e per un sogno chiamato "finale". Due filosofie diverse, un unico obiettivo: non avere rimpianti al triplice fischio. La tensione sarà palpabile, anche perché il regolamento non concede sconti: niente tempi supplementari. In caso di parità al 90’, si andrà ai calci di rigore. L’appuntamento odierno è alle 15, all’impianto "La Trave" (campo B) in via Vespucci, dove si attende il pubblico delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio, pomeriggio di emozioni forti. C’è Lebowski-Audax Rufina. Coppa Italia, chi vince è in finale Calcio Coppa Italia. Audax bestia nera della Sinalunghese. Un’altra sconfitta ma con eliminazioneAncora una volta, l’Audax Rufina dimostra la sua determinazione affrontando la Sinalunghese nella Coppa Italia. L’Audax si rimette in moto. Francini spinge la RufinaL’Audax riprende il cammino con determinazione, con Francini che guida la Rufina verso una vittoria importante. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La World Champions League di calcio balilla di Messina regala emozioni; Tra Legnano e Arconatese un pareggio (2-2) carico di emozioni; Eccellenza: riviviamo tutte le emozioni del weekend piemontese!; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Calcio, pomeriggio di emozioni forti. C’è Lebowski-Audax Rufina. Coppa Italia, chi vince è in finaleOggi il tabellone delle semifinali di Coppa Italia Promozione mette di fronte due ottime realtà del calcio fiorentino, entrambe ... sport.quotidiano.net Tra Legnano e Arconatese un pareggio (2-2) carico di emozioniLa partitissima di questo pomeriggio al Giovanni Mari tra il Legnano e la capolista Arconatese ha visto un emozionante pari per 2 a 2. Premiato prima dell’incontro Capitan Michael Corio per le 100 pes ... legnanonews.com UC SINALUNGHESE. . U.c. Sinalunghese - Centro Storico Lebowski Gli highlights della partita di domenica allo stadio Carlo Angeletti di Sinalunga. I ragazzi di Testini tornano alla vittoria grazie ad un gol del bomber Sacco al 23’ mi facebook