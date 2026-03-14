Lavoro prestazioni occasionali in crescita | flessibilità come scelta o precarietà imposta?

Negli ultimi vent’anni, il mercato del lavoro italiano ha visto un aumento delle prestazioni occasionali e delle forme di impiego temporaneo, accanto ai contratti tradizionali. Questa crescita solleva domande sulla natura di questa flessibilità, che può rappresentare una scelta o una condizione di precarietà. La tendenza coinvolge lavoratori e aziende, modificando il panorama occupazionale del paese.

Negli ultimi vent’anni il mercato del lavoro italiano è dovuto diventare sempre più flessibile. Accanto ai contratti tradizionali sono cresciute forme di impiego temporaneo, collaborazioni e prestazioni occasionali. Secondo l’Inps, nel 2024 i lavoratori pagati con contratto di prestazione occasionale erano circa 19.000 al mese, con un compenso medio intorno ai 240 euro mensili. Il fenomeno della flessibilità riguarda però soprattutto i contratti a termine. In Italia circa il 16-17% dei lavoratori dipendenti ha un contratto temporaneo, una quota superiore alla media dei primi anni Duemila. Nel complesso, oltre 3 milioni di persone lavorano con contratti non permanenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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