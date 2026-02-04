Odessa sotto attacco russo nella notte

La notte ad Odessa si è trasformata in un incubo. Alle 4 del mattino, la città è stata di nuovo colpita da attacchi provenienti dalla Russia. I raid hanno causato danni a infrastrutture civili e industriali, oltre a diversi edifici residenziali e pubblici. La popolazione si è svegliata sotto il fragore delle esplosioni, mentre i soccorritori cercano di mettere in sicurezza le zone colpite. Nessuna notizia di vittime, ma i danni sono evidenti e la paura cresce tra i residenti.

Ucraina: piano con Usa e Unione Europea Ucciso figlio di Gheddafi Saif-al-Islam Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Odessa Russia Attacco russo nella notte, le operazioni di soccorso nella regione di Odessa: i vigili del fuoco sgomberano i condomini danneggiati – Video Nella notte, un attacco russo ha colpito la regione di Odessa, causando danni a infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche. Ucraina, attacco russo a Odessa: 6 feriti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Odessa presto Russa Ultime notizie su Odessa Russia Argomenti discussi: Ucraina, almeno tre morti e 23 feriti negli attacchi russi su Odessa; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Attacco missilistico russo a Kharkiv; Guerra Ucraina, attacco russo contro Odessa: diversi feriti; Per i civili ucraini è l'inverno più duro. Ucraina: raid russo su Odessa. Zelensky: 'Brutale, anche bambini tra i feriti'Un massiccio attacco con droni russi su Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha colpito diversi edifici residenziali e universitari, uccidendo almeno una persona, ferendone decine e lasciandone un numero ... ansa.it Ucraina, Russia: Avanziamo in tutte le direzioni. Attacchi su Odessa, colpita anche MykolaivIl capo di Stato maggiore russo in visita alle truppe russe nell'est: Da inizio gennaio liberati 17 insediamenti. Due morti e decine di feriti nei nuovi raid Avanziamo in tutte le direzioni . A r ... adnkronos.com A Odessa sotto il fuoco dei droni: «Sono dei russi e usano Starlink»

