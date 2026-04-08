Nel testo si fa menzione di Sam Altman attraverso un ritratto che si concentra su aspetti legati alla sua predilezione per i riassunti rispetto alle idee. La narrazione include anche un riferimento a Karen Hao, che compare una sola volta, all’interno di una parentesi dedicata alla sorella, descrivendola come probabilmente mentalmente instabile. Non vengono forniti dettagli aggiuntivi su eventi o contesti specifici.

Karen Hao compare una volta, in una parentesi a proposito della sorella probabilmente matta che ha accusato il fratello plutocrate d’averla molestata da piccola, nelle diciannove pagine di testo (più una di foto) che costituiscono l’articolo su Sam Altman uscito sul numero del New Yorker di questa settimana. Ronan Farrow, il più famoso dei due autori dell’articolo, dice che lui e Andrew Marantz (che diversamente da lui non ha il Pulitzer come prima riga della bio social) al pezzo hanno lavorato per un anno e mezzo, intervistando più di cento persone. Pensa intervistare cento persone che ti devono svelare dettagli inediti della malvagità di... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il ritratto di Sam Altman, e l’epoca che preferisce i riassuntini alle idee

Con il lancio del servizio che permette di scegliere solo donne, sia alle clienti che alle autiste, il colosso del ride-sharing divide i generi per arginare le aggressioni. Il ritratto di un’epoca che non sa ancora rendere sicuro un ritorno a casaCorre l’anno 2026, l’era delle macchine autonome e dei viaggi nello Spazio, ma noi siamo ancora fermi qui a considerare “innovativa” un’applicazione...

Provaci ancora Sam: così Altman sbaglia sempre il momentoIl ceo di OpenAI dice sempre la cosa giusta nel momento sbagliato, o la cosa sbagliata nel momento giusto, o la cosa sbagliata nel momento sbagliato,...

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Ronan Farrow ha scritto sul New Yorker un articolo celebrato come inchiesta epocale solo perché nessuno si è accorto che, in realtà, è il riassunto di un libro di 500 ...Karen Hao compare una volta, in una parentesi a proposito della sorella probabilmente matta che ha accusato il fratello plutocrate d’averla molestata da piccola, nelle diciannove pagine di testo (più ... linkiesta.it

Sam Altman ritratto dal New Yorker come leader controverso, dubbi crescenti sulla guida di OpenAIOpenAI nella tempesta: accuse a Sam Altman e rischi per l’IPO Chi: il CEO di OpenAI Sam Altman, descritto da decine di ex colleghi come figura poco af ... assodigitale.it

Due dirigenti di #OpenAI si prendono un congedo medico innescando un terremoto nella leadership. Intanto, alcune rivelazioni scomode descrivono Sam Altman come un bugiardo sociopatico che non vive nel mondo reale. L'articolo di @_giulialfieri x.com

Il libro che è passato dalle mani di Sam Altman, Elon Musk, Tim Cook e i CEO delle più grandi aziende AI e Tech del mondo. Perché chi lancia prodotti da miliardi di dollari sa che il prelancio decide tutto. Ho scritto "Lanciare AI Senza Errori" dopo aver analizza - facebook.com facebook