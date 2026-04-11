Atp Montecarlo Sinner-Zverev highlights | Jannik è ingiocabile e vola in finale

Nel torneo ATP di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato Sascha Zverev nella prima semifinale. Sinner ha vinto con un punteggio di 6-1 6-1, portando a casa la finale del torneo. La partita si è conclusa in modo netto, senza lasciare spazio a dubbi sulla superiorità del giocatore italiano. Ora, Sinner si prepara a sfidare il suo avversario nella fase conclusiva del torneo.

Non c'è storia nella prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner domina Sascha Zverev e vince in due set con il punteggio di 6-1 6-1. L'azzurro è perfetto dall'inizio alla fine e non lascia scampo al tedesco. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Sinner-Zverev highlights: Jannik è ingiocabile e vola in finale Jannik Sinner è sontuoso: abbatte Zverev e vola in finale a Montecarlo. Nelle prossime ore può tornare numero 1Il numero 3 del mondo spazzato via da un Jannik Sinner impeccabile: l’azzurro ha vinto 6-1, 6-4 contro Alexander Zverev volando in finale, per la... Atp Montecarlo, Sinner-Zverev: Jannik perde un fazzoletto in campoJannik Sinner ha giocato una semifinale praticamente perfetta contro Sascha Zverev, battuto con un netto 6-1 6-4. Sinner-Zverev: gli highlights | ATP 1000 Indian Wells