Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in due set Alexander Zverev, 6-1, 6-4. L'azzurro ha mostrato un gioco solido e preciso, eliminando il tedesco nel match disputato nelle ultime ore. Con questa vittoria, Sinner ha ottenuto l'accesso alla finale del torneo, la prima in questa competizione. Nelle prossime ore, potrebbe tornare al primo posto del ranking mondiale.

Il numero 3 del mondo spazzato via da un Jannik Sinner impeccabile: l’azzurro ha vinto 6-1, 6-4 contro Alexander Zverev volando in finale, per la prima volta, al Masters 1000 di Montecarlo. Devastante nel primo set, cinico nel secondo, è il decimo italiano a giocarsi la finale a Monaco. L’avversario non ha mai avuto una palla break in tutto il match a dimostrazione della forza dell’italiano. Il primo posto del ranking è più vicino: se vincerà la finale o se Alcaraz dovesse perdere in semifinale, Jannik tornerà in vetta al ranking Atp. Le parole di Jannik. “Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando delle risposte, dei back. Ogni giorno e ogni partita è diversa ma oggi mi sono sentito molto solido sin dall’inizio, specialmente quando ottieni subito un break in avvio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jannik Sinner è sontuoso: abbatte Zverev e vola in finale a Montecarlo. Nelle prossime ore può tornare numero 1

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Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondoPotrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

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