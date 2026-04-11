Atp Montecarlo Sinner in finale | Zverev battuto in due set Mi sono sentito molto solido

Jannik Sinner si è qualificato per la finale dell’ATP di Montecarlo dopo aver superato Alexander Zverev ai quarti di finale. L’incontro si è concluso in due set, con Sinner che ha mostrato sicurezza durante tutta la partita. La vittoria consente al tennista italiano di accedere all’ultimo atto del torneo, che si svolgerà nelle prossime ore.

Montecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo. Il campione altoatesino si impone in 1 ora e 22 minuti sul tedesco, numero 3 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4. In finale, dove potrà riconquistare la vetta della classifica Atp, affronterà il vincente dell'altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Sinner potrebbe tornare numero 1 nel ranking mondiale anche se Alcaraz verrà sconfitto da Vacherot. Il 24enne si guadagna la finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due set. “Mi sono sentito molto solido” Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo. Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due setMONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n. Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights