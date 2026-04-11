Atp Montecarlo anche Zverev finisce nella morsa di Sinner | 6-1 6-4 domani la finale

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del “Rolex Montecarlo Masters”, torneo del circuito ATP che si svolge sulla terra battuta e che rappresenta il terzo evento “1000” della stagione. Nella semifinale, ha sconfitto il tennista in tabellone con un punteggio di 6-1, 6-4, dopo aver vinto il primo set con un ampio margine. L'incontro si è concluso con la vittoria di Sinner, che domani sfiderà il suo avversario in finale.

Jannik Sinner è in finale al «Rolex Montecarlo Masters», terzo «1000» della stagione, il primo sul «rosso», dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. L’altoatesino ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo 1h22' di gioco. Si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria, che aveva perso le due semifinali precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas) .🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Montecarlo, anche Zverev finisce nella morsa di Sinner: 6-1/6-4, domani la finale Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo. Atp Montecarlo, Sinner-Zverev vale la finale: cosa sappiamo del tedesco e quando giocanoAttuale numero 3 del ranking Atp, l'ex numero 1 del mondo juniores ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera, il secondo posto, dopo...