Nel torneo di Montecarlo, il confronto tra Sinner e Zverev si è concluso con la vittoria dell’italiano, che ha raggiunto la finale. Zverev, tedesco, ha superato il suo avversario in modo convincente, senza mostrare paura dopo il precedente match. La partita tra i due si terrà nelle prossime ore, con dettagli ancora da definire. Sinner si prepara a disputare l’atto conclusivo del torneo su terra battuta.

Attuale numero 3 del ranking Atp, l'ex numero 1 del mondo juniores ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera, il secondo posto, dopo essersi rotto tre legamenti della caviglia destra durante la semifinale del Roland Garros 2022 contro Nadal. Nel 2021 è stato il tennista con il maggior numero di vittorie nell’Atp Tour con 6 titoli ed è il giocatore nato negli anni '90 con il maggior numero di titoli in carriera, ben 24, avendo sconfitto l’ex numero uno, Novak Djokovic, nel percorso verso le Nitto Atp Finals del 2018, le Olimpiadi di Tokyo del 2020 e le Nitto Atp Finals del 2021. Da un po’ di tempo, però, Jannik è diventato uno dei peggiori incubi del tedesco: se in totale si sono incontrati 12 volte con 8 vittorie a 4 per Sinner, negli ultimi 7 incontri ha sempre vinto l’altoatesino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Sinner-Zverev vale la finale: cosa sappiamo del tedesco e quando giocano

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In attesa di tornare in pista, tra non meno di tre settimane a Miami, George Russell ha seguito il quarto di finale di Jannik Sinner all’ATP Masters di Montecarlo, vinto dall’Altoatesino 6-3 e 6-4 contro il canadese Auger-Aliassime. #MemasGP #GeorgeRussell #A - facebook.com facebook

è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com