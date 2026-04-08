LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Lorenzo tiene nonostante le difficoltà al servizio

Al torneo ATP di Montecarlo, Musetti e Vacherot stanno giocando il loro match in diretta. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Musetti ha vinto il secondo con un punteggio di 3-2, mantenendo il servizio nonostante alcune difficoltà. Nel corso dell'incontro, si segnala uno smash di Musetti su un lob difensivo di Vacherot, mentre le altre partite sono in corso con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Stavolta a decollare è lo smash di Musetti sul lob difensivo di Vacherot. Palla che vola a metri dalla riga di fondo. 15-30 Vacherot, però, usa proprio il rovescio dal centro per rifarsi e giocare un bel vincente. 0-30 Decolla il rovescio di Vacherot, e qualche minuto fa si diceva proprio del fatto che fosse questo il colpo che, in più di un’occasione, non lo aveva aiutato. 0-15 Risposta profonda di Musetti sulla prima di Vacherot che costringe il monegasco a giocare largo il rovescio in controbalzo. 3-2 Musetti, non controlla il recupero di dritto Vacherot. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Lorenzo tiene nonostante le difficoltà al servizio LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia al termine di Auger-Aliassime-CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va verso le fasi calde del primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: fasi iniziali del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Dritto in rete di Musetti. 1-1 Facile turno di ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta 6-7, 2-2: Lorenzo perde il primo set. Atp Montecarlo, dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com