Atkinsons monza open Bellucci si prende il derby azzurro Troverà Prizmic nelle semifinali

Nel torneo ATP Challenger 125 in corso sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza, Mattia Bellucci ha superato Stefano Travaglia dopo 2 ore e 40 minuti di gioco nei quarti di finale. Con questa vittoria, Bellucci si è qualificato per le semifinali, dove affronterà Prizmic. Il match ha deciso il derby azzurro dei quarti, con Bellucci che ha ottenuto la qualificazione alla prossima fase del torneo.

Ha impiegato 2h40’, Mattia Bellucci, per venire a capo di Stefano Travaglia nei quarti di finale dell’ ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26 che domani assegnerà il titolo sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis. Il mancino bustocco, n°79 del mondo e terza testa di serie, è venuto a capo dell’ascolano (n°141) con il punteggio di 76(5), 76(5) in un match estremamente equilibrato, dall’andamento molto simile in entrambi i parziali. Bellucci è scattato meglio dai blocchi sia nel primo che nel secondo set, prendendo un break di vantaggio, puntualmente recuperato da Travaglia che ha avuto il torto di non riuscire a mettere la testa avanti nel punteggio, per insinuare qualche dubbio nella testa dell’avversario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atkinsons monza open. Bellucci si prende il derby azzurro. Troverà Prizmic nelle semifinali Atkinsons Monza Open 26. Avanzano a braccetto. Bellucci e TravagliaAvanzano a braccetto Mattia Bellucci e Stefano Travaglia nel secondo turno dell’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26. Atkinsons Monza Open 26. Bellucci punta in alto: "Top 50 a fine anno»Rimangono solo Mattia Bellucci (nella foto) e Stefano Travaglia a difendere i colori dell’Italia nei quarti di finale dell’ATP Challenger Atkinsons... Temi più discussi: Monza: i favoriti non deludono, Bellucci e Collignon centrano i quarti; Atkinsons Monza Open 26. Bellucci punta in alto: Top 50 a fine anno; Atkinsons monza open. Bellucci si prende il derby azzurro. Troverà Prizmic nelle semifinali; Bellucci, Collignon, Landaluce, Prizmic: poker d’assi per le semifinali dell’Atkinsons Monza Open 26 - LiveTennis.it. Atkinsons Monza Open 26. Bellucci punta in alto: Top 50 a fine anno»Rimangono solo Mattia Bellucci (nella foto) e Stefano Travaglia a difendere i colori dell’Italia nei quarti di finale dell’ATP ... ilgiorno.it ATP Challenger Monza: volano ai quarti i giovani Landaluce e Prizmic, bene anche Royer e GastonTennis - Si concludono gli ottavi al Monza Open. Passano sette delle otto teste di serie – di cui quattro in top 100 (o quasi) ... ubitennis.com