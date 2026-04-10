Nel torneo ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26, solo due italiani sono ancora in gara: Mattia Bellucci e Stefano Travaglia. Entrambi si sono qualificati per i quarti di finale e sono gli unici a rappresentare l’Italia in questa fase della competizione. Bellucci ha dichiarato di puntare a entrare tra i primi 50 al mondo entro la fine dell’anno.

Rimangono solo Mattia Bellucci (nella foto) e Stefano Travaglia a difendere i colori dell’Italia nei quarti di finale dell’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26. Degli undici azzurri presenti nel tabellone, solamente il bustocco e l’ascolano sono ancora in corsa per il titolo, dopo che Marco Cecchinato si è inchinato alla freschezza di Martin Landaluce nel secondo turno. Lo spagnolo, testa di serie numero 4 e recente protagonista nel Masters 1000 sul cemento di Miami, dove è arrivato sino ai quarti di finale, ha regolato il siciliano con il punteggio di 64, 64. Un match in cui il numero 105 del mondo ha sempre tenuto il controllo del gioco, con un unico calo di concentrazione sul 5-1 del secondo parziale, che ha permesso a Cecchinato di avvicinarsi fino al 5-4, prima di chiudere a 30 il successivo gioco sul suo servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atkinsons Monza Open 26. Bellucci punta in alto: "Top 50 a fine anno»

Atkinsons Monza Open 26. Avanzano a braccetto. Bellucci e TravagliaAvanzano a braccetto Mattia Bellucci e Stefano Travaglia nel secondo turno dell’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26.

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