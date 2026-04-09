Atkinsons Monza Open 26 Avanzano a braccetto Bellucci e Travaglia

Nel secondo turno del torneo ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26, Mattia Bellucci e Stefano Travaglia sono passati insieme al prossimo turno. I due giocatori hanno vinto le rispettive partite e continuano la loro corsa nel torneo. Nessuna delle due eliminazioni è stata annunciata, e entrambi proseguono la loro avventura sulla terra battuta monzese.

Avanzano a braccetto Mattia Bellucci e Stefano Travaglia nel secondo turno dell’ ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26. Il mancino bustocco, terzo favorito del torneo e numero 79 Atp, ha domato le velleità di Andrea Guerrieri per 64, 64, mostrando una maggiore familiarità con la terra rossa del Villa Reale Tennis. Ancor più semplice il successo di Travaglia nell’altro derby azzurro che lo vedeva opposto a Raul Brancaccio. L’ascolano, rientrato da poco tempo nella top-150 mondiale grazie al successo nel mese di marzo nel challenger di Zara, si è imposto per 62, 62 e sta ritrovando una nuova giovinezza tennistica all’alba dei 35 anni. Domani affronterà proprio Bellucci in una sfida inedita, che si preannuncia equilibrata per un posto in semifinale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atkinsons Monza Open 26. Avanzano a braccetto. Bellucci e Travaglia Il grande tennis sbarca a Monza: il programma (e le novità) dell'Atkinsons Monza Open 2026Presentata la grande manifestazione sportiva che verrà trasmessa anche in diretta tv: partite, incontri e poi il grande Fan Village Monza al centro... Temi più discussi: Atkinsons Monza Open 2026; Tennis, Atkinsons Monza Open 2026: tutto il programma, le novità e dove vedere gratis le partite; Tennis: al via l’Atp Monza Open 26, sport e eventi diffusi in città; Monza: subito grande Italia nelle qualificazioni. Atkinsons Monza Open 26. Avanzano a braccetto. Bellucci e TravagliaNon deludono i grandi favoriti sulla terra rossa del Villa Reale. Passa il turno anche Collignon. Oggi in campo Cecchinato. sport.quotidiano.net Tennis, Atkinsons Monza Open 26: i favoriti non deludono nel secondo turno!Da Mattia Bellucci al numero uno del seeding Raphaël Collignon, dall’altro azzurro Stefano Travaglia al francese Luca Van Assche: all’Atkinsons Monza Open 26 i favoriti non sbagliano. Dopo un esordio ... monza-news.it Atkinsons Monza Open 26: i favoriti non deludono. Ai quarti Bellucci e Collignon, sotto gli occhi dei calciatori (con il programma di domani) x.com Ha preso il via nel giorno di Pasqua l'Atkinsons Monza Open 26, torneo ATP Challenger 125. Sono sette i tennisti italiani approdati al turno decisivo delle qualificazioni. Per quanto riguarda il main draw, oggi esordio per Bellucci Leggi di più qui -> https://www. - facebook.com facebook