Juve Palladino è la vera bestia nera dei bianconeri | gli ultimi precedenti parlano chiaro! I numeri

La Juventus si trova di fronte a un avversario che le sta dando parecchi grattacapi: Raffaele Palladino. Negli ultimi scontri, i bianconeri sono usciti sconfitti tre volte, con almeno tre gol di scarto. Numeri che fanno riflettere e che mostrano come il tecnico della squadra avversaria sia diventato un vero incubo per la Vecchia Signora.

La Juventus ha avuto grandi problemi contro Palladino, l’allenatore dell’Atalanta.

Palladino: 'Abbiamo ritrovato il dna di questa società'; Palladino: È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato; Tris alla Juve, Palladino: Vittoria per i nostri tifosi. Vogliamo vincere la Coppa Italia; Palladino è Mister Personalità: il suo segreto e perché allenerà la Juve, dove meritava di più.

Atalanta, battere la Juve ha sempre qualcosa di speciale. E Palladino azzecca tutte le mosseIl mister dalla panchina inserisce gli uomini giusti e regala a Bergamo una serata da sogno. E ora testa già alla Cremonese ... bergamonews.it

Tris alla Juve, Palladino: Vittoria per i nostri tifosi. Vogliamo vincere la Coppa ItaliaIl tecnico dopo la vittoria sui bianconeri che vale la semifinale: C'è un grande spirito di gruppo e di grandi uomini. I subentrati hanno dato il cambio di passo ... bergamonews.it

