Palladino la bestia nera della Juventus | i numeri che lo confermano

La Juventus ha ancora una volta incontrato difficoltà contro le squadre di Raffaele Palladino. Nei confronti recenti, la squadra di Allegri fatica a trovare il modo di fermare le strategie del tecnico, che sembra avere la meglio in molte occasioni. I numeri parlano chiaro: Palladino si conferma una vera e propria bestia nera per i bianconeri, con schemi e soluzioni che mettono in crisi la difesa juventina.

Il confronto tra la juventus e le squadre guidate da Raffaele Palladino ha delineato una chiave tattica ricorrente, capace di mettere in difficoltà i bianconeri. Le ultime uscite hanno evidenziato una serie di segnali negativi che richiedono una lettura accurata dei meccanismi in campo e delle risposte avversarie. dall'inizio del 2025 la juventus ha registrato tre sconfitte con almeno tre gol di scarto in tutte le competizioni. Le prove evidenziano una fragilità strutturale quando l'avversario impone ritmo elevato e pressione continua. In particolare, due pesanti ko sono stati inflitti dall'atalanta e uno dalla fiorentina, segnali che amplificano le difficoltà della squadra nel fronteggiare moduli e idee dinamiche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

