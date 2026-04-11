Sabato nel calcio italiano si prospetta intenso, con due partite che coinvolgono squadre in cerca di obiettivi importanti. Una sfida vede affrontarsi due club impegnati nella corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, mentre un'altra mette in campo squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Tra le partite si attende anche il ritorno in campo di un attaccante dopo un periodo fuori.

Il del calcio italiano si prepara a un sabato di alta tensione agonistica, con due sfide cruciali che vedono protagoniste la lotta per le posizioni europee e la lotta per la salvezza. Sabato 12 aprile 2026, alle ore 15:00, il Torino ospiterà il Verona in un match decisivo per la sopravvivenza in Serie A, mentre alle ore 20:45 l’Atalanta accoglierà la Juventus in uno scontro diretto che pesa pesantemente sulle ambizioni bianconere per la Champions League. L’Atalanta di Palladino contro la sfida della Juventus di Spalletti. A Bergamo, l’atmosfera pre-partita è carica di aspettative tecniche. Raffaele Palladino, alla guida dell’Atalanta, dovrà gestire diverse incognite fisiche prima del confronto con i bianconeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta-Juventus: sfida per la Champions e il ritorno di Scamacca

L’Atalanta agli ottavi di Champions sfida la macchina da gol Bayern Monaco: il ritorno in trasfertaNell’urna di Nyon la Dea pesca i campioni di Germania: sarà il primo incrocio assoluto nella storia.

Atalanta, verso la Juventus con il dubbio Scamacca. Out Hien e RossiL’Atalanta, che attende domani sera la Juventus a Bergamo, si è allenata ieri mattina a Zingonia.

Genoa-Atalanta, Palladino: Gara fondamentale, Scalvini può giocare. Mentalità Champions!

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Atalanta-Juventus, sfida Champions: le probabili formazioni e i dubbiSabato 11 aprile 2026, alle ore 20:45, il Gewiss Stadium di Bergamo sarà il palcoscenico di una sfida cruciale per la Serie A: l' Atalanta ospita la Juventus. Questo incontro si preannuncia come una d ... it.blastingnews.com

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni del match di Serie AL'Atalanta sfida la Juventus sabato 10 aprile alle 20.45 in un match importante per la corsa Champions. Palladino con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori. Spalletti dovrà fare a meno dello ... sport.sky.it

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Gli ultimi precedenti tra Juventus e Atalanta Negli ultimi anni, il trend della sfida è piuttosto negativo per i bianconeri: dal 2018 in poi, il bilancio tra Juventus e Atalanta parla di 5 vittorie della Dea, 10 pareggi e solo 4 successi Juve, con un equilibrio costa - facebook.com facebook