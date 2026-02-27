L’Atalanta agli ottavi di Champions sfida la macchina da gol Bayern Monaco | il ritorno in trasferta

L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League 202526, dopo che l’urna di Nyon ha scelto questa avversaria. La squadra bergamasca si prepara alla trasferta in Germania per sfidare la formazione tedesca, nota per i suoi numeri da gol. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta un importante appuntamento nella competizione europea.

Nell’urna di Nyon la Dea pesca i campioni di Germania: sarà il primo incrocio assoluto nella storia. Il dg Umberto Marino: “Cercheremo di rendere dura la loro vita”. occhio a Harry Kane, 43 reti in 36 partite L’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League 202526. L’alternativa era l’Arsenal, capolista della Premier League e primo in classifica nella League Phase. Il Bayern – a sua volta primo in classifica in Bundesliga – aveva chiuso la fase campionato al secondo posto, vincendo tutte le partite tranne quella proprio contro gli inglesi. La gara d’andata si... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, agli ottavi di Champions sarà sfida al Bayern MonacoL’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League 2025/26.

Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Champions League: impresa Atalanta, rimonta il Dortmund e va agli ottavi; L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Champions con una grande rimonta; Un rigore allo scadere manda l’Atalanta agli ottavi di finale; Atalanta da impazzire: siamo agli ottavi di finale!.

Il Bayern Monaco agli ottavi: la Champions chiede un altro miracolo all’AtalantaSe lo facesse, il miracolo, poi affronterebbe ai quarti il Real Madrid o il Manchester City. Tutti gli accoppiamenti e il tabellone finale ... dire.it

Champions league: Atalanta-Bayern agli ottavi, sfida di ferro. Inter, quanti rimpiantiL'urna di Nyon ha scelto gli ottavi di finale della Champions League: per l'Atalanta ecco il Bayern Monaco. Rimpianti Inter mentre Roma, Bologna e Fiorentina hanno disegnato il cammino in Europa e Con ... panorama.it

Atalanta unica italiana rimasta: sfiderà il Bayern Monaco. Tutti gli incroci agli ottavi - facebook.com facebook

Alla Dea è toccato il Bayern Monaco, e non si può dire sia stata fortunata Spagna contro Inghilterra per definire la supremazia sul calcio Europeo, incognita Psg, occhi puntati su City/Real x.com