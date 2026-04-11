Atalanta-Juventus oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 11 aprile, si gioca una partita di Serie A tra Atalanta e Juventus. La Juventus torna in campo con l’allenatore Luciano Spalletti, che ha recentemente firmato un nuovo contratto valido fino al 2028. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà disponibile in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ultime ore, con alcune variazioni rispetto alle ultime gare.

Torna in campo oggi, 11 aprile, la Juventus di Luciano Spalletti, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028. I bianconeri affrontano in trasferta l’ Atalanta, in un match valido per la 32esima giornata della serie A. La Juve non può permettersi passi falsi se vuole tenere viva la possibilità di qualificarsi in Champions raggiungendo il quarto posto, attualmente occupato dal Como di Fabregas. Spalletti: “Rinnovo senza esitazione, volevo vedere Juve da dentro”. “Allora, io quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un po’ un modo come dire: ‘frequentiamoci un po’, stiamo un po’ insieme, conosciamoci. E poi piano, saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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