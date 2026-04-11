Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil | pronto il piano straordinario per il traffico - Ecco tutte le info

Sabato 11 aprile a Bergamo si prevede un afflusso elevato di persone a causa della partita tra l’Atalanta e la Juventus e degli spettacoli del Cirque du Soleil presso la ChorusLife Arena. Per gestire la situazione, sono stati predisposti piani straordinari per il traffico e la mobilità in tutta la città, con dettagli ancora da comunicare. La giornata si presenta come una delle più intense della settimana per la viabilità locale.

IL PIANO. Sabato 11 aprile Bergamo affronta una giornata ad alta affluenza per Atalanta-Juventus e gli spettacoli del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. Resta valida per i tifosi l’indicazione del Comune di parcheggiare in via Perugino o via Europa. L’organizzazione di ChorusLife ricorda inoltre che non è possibile di default prenotare via app il proprio parcheggio in struttura per il giorno stesso. Bergamo si prepara a una giornata di grandi eventi, con viabilità, parcheggi e ordine pubblico messi alla prova. Sono attese migliaia di persone oggi, sabato 11 aprile, in città per gli appuntamenti a ChorusLife con gli spettacoli del Cirque du Soleil e il match di campionato alla New Balance Arena fra Atalanta e Juventus.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: pronto il piano straordinario per il traffico - Ecco tutte le info Leggi anche: Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo Leggi anche: Cirque du Soleil al ChorusLife e Atalanta allo stadio, sabato stress test per la mobilità: il piano del Comune