Cirque du Soleil al ChorusLife e Atalanta allo stadio sabato stress test per la mobilità | il piano del Comune

Sabato 11 aprile, a Bergamo, si svolgerà un evento che coinvolgerà il centro cittadino e lo stadio, con l’obiettivo di verificare la capacità di gestione della mobilità locale. Le autorità hanno predisposto un piano di intervento che prevede modifiche temporanee alla viabilità e restrizioni al traffico per consentire lo svolgimento di due grandi manifestazioni: un evento al ChorusLife e una partita allo stadio. Il tutto si svolgerà a partire dalle 20.

Bergamo. Sabato 11 aprile la città si prepara ad un vero e proprio stress test per il traffico. Alle 20.45 alla New Balance Arena si gioca Atalanta-Juventus e in concomitanza alla ChorusLife Arena ci sono in programma tre spettacoli del Cirque du Soleil, alle 12:30, alle 16:30 e alle 20:30. Il Comune di Bergamo, in sinergia con Atalanta BC e Chorus Life, ha definito un piano straordinario di gestione della mobilità per garantire accessi ordinati e sicuri in città e ridurre i disagi per cittadini, tifosi e spettatori. Il piano, definito dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in Prefettura di Bergamo, prevede il potenziamento delle aree di sosta e l’attivazione di un servizio navetta dedicato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cirque du Soleil: nuova replica per lo spettacolo “Ovo” alla ChorusLife ArenaA grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil OVO a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12:30 alla Choruslife Arena.

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Temi più discussi: Ovo, Cirque Du Soleil al Palazzo dello Sport; Cirque du Soleil al Palazzo dello Sport: in scena Ovo e il fantastico microcosmo degli insetti-acrobati; Cirque du Soleil torna a Roma con OVO: dietro le quinte dello spettacolo circense; Il Cirque du Soleil porta OVO a Roma: show dal 2 al 5 aprile.

Cirque du Soleil al ChorusLife e Atalanta allo stadio, sabato stress test per la mobilità: il piano del ComuneL'Amministrazione suggerisce ai tifosi nerazzurri di non utilizzare il parcheggio dello smart district, riduce i costi nelle altre aree di sosta e rinforza il trasporto pubblico per raggiungere la New ... bergamonews.it

Il Cirque du Soleil strega Bergamo per la prima volta: magia e acrobazie illuminano la Chorus ArenaDopo la tappa italiana di pochi giorni fa a Roma, è Bergamo ad accogliere lo show di matrice canadese, al debutto nella Città dei Mille. Dal 9 al 12 aprile appuntamento nell'arena dello smart district ... bergamonews.it

Grande attesa per "Ovo", uno degli spettacoli più importanti dell’anno a Bergamo. Alla ChorusLife Arena in scena la più famosa compagnia di teatro acrobatico del mondo, il Cirque du Soleil. Abbiamo avuto la possibilità di vedere le prove e il backstage. Ancor - facebook.com facebook

" " A oltre un decennio dall’ultima apparizione a Trieste, la compagnia canadese del Cirque Eloize torna ad esibirsi al Teatro Rossetti #circo #cirqueeloize #idevolutioncirqueeloize x.com